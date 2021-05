André Amaro vai renovar esta semana pelo Vitória

Central de 18 anos tem contrato até 2023 e uma cláusula de 30 milhões de euros, que será aumentada substancialmente

André Amaro vai prolongar a ligação ao Vitória de Guimarães esta semana. O central, de 18 anos, é visto como um ativo valioso do clube e, nesse sentido, a SAD pretende potenciar-lhe as qualidades e segurá-lo com um contrato de maior duração, que deverá ser de, pelo menos, mais quatro anos. Em maio do ano passado, o jogador que ingressou no Vitória em 2017/18 para jogar na equipa de juvenis, proveniente da Académica, depois de ter iniciado a formação na Naval, assinou um contrato profissional válido até 2023 e ficou com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, que agora será aumentada substancialmente.

Amaro será, assim, o segundo jogador do atual plantel a renovar, depois de André André ter prolongado o vínculo, a 26 de março, até junho de 2024. Hélder Sá, lateral esquerdo, que, tal como o central, também tem 18 anos e assinou contrato profissional na mesma data de André Amaro (também ficou com uma cláusula de 30 milhões de euros), poderá ser o próximo jogador a renovar contrato com o emblema vimaranense.



André Amaro começou a destacar-se em 2019/20 na equipa de sub-19 orientada por Ricardo Lima, ao serviço da qual fez 26 jogos e três golos, tendo ainda participado num jogo dos sub-23. Esta temporada, apesar de ainda ser júnior, o defesa central foi utilizado por Bino Maçães na equipa B em 12 jogos e João Henriques, então treinador da formação principal, proporcionou-lhe a "concretização de um sonho", como mais tarde foi descrito pelo próprio jogador, ao estrear-se pela equipa principal e na Liga NOS.

A 21 de dezembro, em Ponta Delgada, para a 10.ª jornada, foi titular no jogo com o Santa Clara, que terminou com o expressivo triunfo do Vitória por 4-0. André Amaro regressou à equipa A na 24.ª jornada, em Alvalade, diante do Sporting, tendo sido titular até à penúltima jornada, entrando na última ronda, com o Benfica, a meio da segunda parte.