André Amaro: "Sinto que a equipa está muito melhor esta época"

André Amaro esteve em evidência no jogo contra o Celje ao marcar o terceiro golo do V. Guimarães no triunfo, por 4-3, na Eslovénia, mas o defesa-central sentiu um misto de sensações. "O meu golo é sempre muito especial, mas, para ser sincero, preferia não ter marcado do que a equipa ter sofrido o terceiro", assumiu o internacional português, numa referência à finalização do brasileiro Edmilson, aos 90"+6".

Seja como for, o número 13 vitoriano está confiante numa resposta positiva da primeira equipa portuguesa que entrou em ação em 2023/24, a exemplo do que aconteceu na época passada. Nessa altura, o Vitória foi eliminado precocemente da Liga Conferência, mas, desta vez, o central acredita que tudo será diferente. "Sinto que a equipa está muito melhor do que no ano passado. Já temos mais experiência, conhecemos melhor as ideias do treinador e agora temos de continuar a crescer."

Apesar da importância do golo que marcou, André Amaro insistiu na tecla do último sofrido. "Claro que não queríamos ter sofrido esse terceiro golo, porque, com vantagem de dois, estávamos com outra margem. Assim, com um golo de diferença, temos de estar mais alerta", lembrou André Amaro em declarações aos jornalistas portugueses que acompanharam o Vitória na deslocação à Eslovénia.

O central admitiu que, apesar da vitória na primeira mão, a equipa tem de melhorar em alguns aspetos. "Todos os golos foram importantes. O que temos de corrigir são os golos que sofremos, porque não podemos permitir tantos", avisou, assumindo até alguma frustração. "Ficámos com sentimento agridoce, porque podíamos ter saído com a vantagem de dois golos e agora há que pensar na segunda mão."

Ritmo: central começou bem a época, depois de ter estado no Europeu de sub-21

André Amaro reconhece que "a vantagem não é confortável", mas acredita que, com o apoio dos adeptos, a equipa vai seguir em frente na Liga Conferência. "Espero que os nossos adeptos encham o estádio e façam sentir o seu apoio para nos ajudar. É esse ambiente que espero. Contamos com todos", apelou o defesa-central de apenas 20 anos.