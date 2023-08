André Amaro no Catar para ser apresentado no Al Rayyan

Confirma-se, assim, a saída dos dois jovens centrais do Vitória para o Catar, depois do Bamba comprometer-se com o Al Duhail.

André Amaro viajou esta terça-feira para o Catar, onde já deve encontrar-se, para esta quarta-feira ser apresentado como reforço do Al Rayyan. O jovem defesa vitoriano será, por isso, treinado pelo português Leonardo Jardim.

A transferência será feita nos moldes falados, ou seja, o Vitória de Guimarães recebe 8,5 milhões de euros, aos quais pode acrescer até mais 1,5 milhões por objetivos.

