André Amaro e o jogo com o FC Porto: "Queremos acabar em grande e garantir o quinto lugar"

Declarações de André Amaro, defesa do V. Guimarães, na antevisão ao confronto com o FC Porto no Dragão da última jornada da Liga, aos meios oficiais do clube

Retrospetiva da época: "Superou as expectativas de muita gente. Fizemos uma excelente época, garantimos já o acesso às competições europeias e tenho a certeza que era um objetivo que muitas pessoas não acreditavam no início do ano. Contrariámos todas as expetativas e acabámos por fazer uma boa época. Ainda nos falta um jogo e queremos acabar o ano da melhor forma possível. Queremos acabar em grande e garantir o quinto lugar, que é outro objetivo".

Jogo com o FC Porto: "Nós queremos assegurar o quinto lugar, enquanto o FC Porto quer ser campeão. Estes jogos são sempre difíceis e o FC Porto vai querer entrar com tudo. Estamos preparados para isso. A partir do momento em que o árbitro apita só temos de desfrutar do jogo sem pensar no ruído exterior, saindo de lá com a vitória".

O que esperar das duas equipas: "Podemos esperar um FC Porto a querer entrar muito forte, a pressionar alto e a não nos deixar sair com bola. Vão querer marcar cedo. Nós vamos ser uma equipa que quer muito o resultado, vamos fazer o nosso jogo. Acredito que podemos trazer os três pontos do Dragão".