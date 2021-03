André Amaro e Hélder Sá nos eleitos do Vitória para Alvalade

Central e lateral-esquerdo da equipa B fazem parte da lista de 23 convocados de João Henriques

André Amaro e Hélder Sá são as principais novidades da lista de 23 convocados de João Henriques para o jogo deste sábado do Vitória de Guimarães, em Alvalade, com o Sporting, referente à 24.ª jornada da Liga NOS.



Sem poder contar com os centrais Mumin e Suliman, castigados, o treinador do Vitória de Guimarães chamou o jovem central André Amaro que já se estreara pela equipa principal nos Açores, diante do Santa Clara, e convocou pela primeira vez o lateral-esquerdo da equipa B, Hélder Sá.

Aos lesionados Sílvio e Joseph junta-se Nicolas Janvier, a contas com uma gastroenterite, e não poderão dar o contributo à equipa.

Lista completa dos 23 convocados



Guarda-redes

Bruno Varela, Matous Trmal e Jhonatan

Defesas

Zié Ouattara, Sacko, Jorge Fernandes, André Amaro, Mensah e Hélder Sá

Médios

André André, Mikel Agu, Wakaso, Miguel Luís, Pepelu e André Almeida

Avançados​​

​​​​​Marcus Edwards, Bruno Duarte, Rochinha, Ricardo Quaresma, Jacob Maddox, Rúben Lameiras, Estupiñán e Noah Holm

.