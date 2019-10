André Almeida rendido aos adeptos vimaranenses e a Ceballos

Jovem médio do Vitória de Guimarães sempre gostou do Arsenal, que amanhã defronta na Liga Europa. Encantado com a presença dos adeptos vimaranenses em Londres, espera conseguir um bom resultado para recordar.

Aos 19 anos, André Almeida prepara-se para ser titular no meio-campo do Vitória de Guimarães, em Londres, frente ao Arsenal. Vai pisar um palco com o qual se habituou a sonhar e onde espera, amanhã, ser feliz na Liga Europa. "Já comentei com amigos meus, sempre gostei do Arsenal, as minhas referências são Ozil e o Ceballos. Vou pedir a camisola ao Ceballos", contou o médio, esta terça-feira, numa conferência de imprensa em que as primeira palavras não foram para a grandeza do adversário, mas para os vimaranenses que, tal como ele - natural de Guimarães e formado nas escolas do clube - vibram com esta aventura europeia do clube.

"Queria elogiar o facto de virem 2500 adeptos que vêm apoiar-nos, é um sinal da grandeza do nosso clube", declarou André Almeida, porta-voz de um plantel decidido a corresponder em campo: "Encaramos este jogo como todos os outros, viemos para sair daqui com um resultado positivo".

"O Arsenal é uma equipa muito grande. Mesmo não estando numa fase muito positiva, tem jogadores de grande qualidade. Espero um adversário muito complicado a jogar em casa. Vamos dar o nosso melhor e tentar sair com um resultado positivo", afirmou, em jeito de promessa.