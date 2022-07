"André Almeida? Há abordagens, mas valores estão longe do que entendemos"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, confirma que o clube tem recebido abordagens por André Almeida, mas que os "valores mencionados estão ainda longe" do "valor real do jogador".

De saída do Vitória de Guimarães poderá estar o médio André Almeida, cobiçado pelo FC Porto, entre outros. O clube vitoriano projeta encaixar cerca de nove milhões de euros com o internacional português sub-21, mas nenhum clube se aproximou, até ao momento, desse valor.

"Temos tido algumas abordagens por ele, mas os valores mencionados estão ainda longe daquilo que nós entendemos ser o valor real do jogador", fez notar o presidente António Miguel Cardoso, em declarações a O JOGO.

