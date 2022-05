André Almeida de saída do V. Guimarães para permitir encaixe essencial

Médio só tem mais um ano de contrato e a opção de renovação implica uma retribuição muito acima do teto salarial definido pela SAD. A venda avançará neste verão. Transferência do internacional português sub-21 será patrocinada pelo agente Jorge Mendes. Está referenciado desde a época passada pelos ingleses do Wolverhampton e do Brighton, entre outros.

O mercado de transferências de verão ficará marcado pela venda de André Almeida, o jogador mais valioso do plantel do Vitória de Guimarães. É um cenário há muito projetado pelo novo conselho de administração presidido por António Miguel Cardoso e contará com a contribuição do empresário Jorge Mendes, parceiro de Jorge Pires, responsável pela gestão da carreira do médio português que passou por todos os escalões do clube até alcançar a equipa principal.

A ligação aos minhotos só tem a validade de mais uma época e a opção de renovação (por mais uma), acertada em agosto de 2021, quando renovou contrato e a cláusula de rescisão passou de 20 para 50 milhões de euros, envolve um aumento salarial significativo, acima do teto salarial (300 mil euros por época) definido pela sociedade desportiva.