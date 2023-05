Anderson Silva faz o primeiro do jogo e do Vitória contra o Gil Vicente, três minutos depois dos 90: jogada rápida do ataque vimaranense, assistência de Zé Carlos e finalização do avançado.

Leia também Benfica Leverkusen envia Recado a Schmidt para justificar a oficialização de Grimaldo Clube alemão oficializou a contratação do canhoto espanhol, mas avisa o técnico encarnado que o fez porque a notícia saiu de dentro do clube e "já estava nos jornais" portugueses