Anderson, reforço do Vitória:  "Estou numa equipa grande e bastante motivado"

Anderson Silva, um dos quatro reforços do Vitória para 2022/23, é o primeiro jogador do plantel de Pepa a transmitir as primeiras impressões desta nova temporada. Em declarações ao site do clube, o avançado brasileiro começou por mostrar-se impressionado com o clube.

"Sempre tive uma boa impressão do Vitória, mesmo antes de ingressar aqui. A minha expectativa é ganhar, o clube é bom, o que nos ajuda a evoluir bastante. É uma equipa grande, o que é uma coisa muito boa."

Depois de quatro temporadas em Portugal, ao serviço do Famalicão, Anderson Silva mudou-se para a China, para o Beijing Guoan, regressando agora pela porta do Vitória. A adaptação ao clube é gradual e feita ao longo destas primeiras semanas de preparação. "O trabalho tem sido muito físico, muito pesado, mas é bom começar assim, porque significa que ao longo da época estaremos fortes. Estes treinos bidiários são sempre muito puxados, mas assim entramos melhor na época. A adaptação nesta fase tem sempre as suas dificuldades, mas a pré-época ajuda muito a adaptar-nos uns aos outros e, com a ajuda dos meus colegas, vai acontecer ainda mais rápido. Estou bastante motivado para fazer uma boa época e concretizar os nossos objetivos."

Questionado sobre as primeiras amizades e o espírito que se vive no grupo de trabalho, Anderson Silva deixou palavras elogiosas para com o plantel orientado por Pepa. "Tenho muita ligação com o Rúben Lameiras, ele tem ajudado bastante, e também o Jorge Fernandes tem ajudado na integração, acolheu-me muito bem, entre outros colegas. O grupo acolheu-me muito bem, deram-me dicas bastante boas e ao longo da época esta união será extremamente importante. Os jogadores que estavam na equipa B e nos sub-23 do Vitória são muito bons, a equipa é boa e estou motivado para começarmos logo a um bom nível nesta temporada."