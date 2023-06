Anderson pode deixar Vitória e rumar à Turquia

Antalyaspor está prestes a concretizar uma proposta para a transferência do avançado brasileiro

Anderson pode garantir um encaixe financeiro, já que o Antalyaspor, da Turquia, está prestes a concretizar uma proposta para a transferência do brasileiro. O ponta-de-lança, de 25 anos, tem ainda duas épocas de contrato com o V. Guimarães, mas poderá junta-se a Ibrahima Bamba, a caminho do Al Duhail, do Catar, na lista de saídas do clube. Janvier e Rúben Lameiras não fazem parte dos planos do técnico.

À margem destas novidades, Moreno orientou, ontem, o segundo dia de treinos, mas sem Safira. O avançado apresentou queixas musculares e fez treino condicionado. Jota Pereira está em fase de reintegração, após cirurgia ao joelho direito, e Telmo Arcanjo recupera também de uma cirurgia ao joelho direito.

Apesar deste contratempo, a carreira do extremo disparou na última época, cujas exibições lhe valeram a distinção de Jovem Jogador da II Liga, então ao serviço do Tondela. Telmo Arcanjo, de 22 anos, foi um dos primeiros nomes associados ao Vitória, que acabaria por oficializar a sua contratação por quatro temporadas. Influente na equipa comandada por Tozé Marreco e titular em 29 jogos, o jogador marcou seis golos e assinou cinco assistências pelos beirões.