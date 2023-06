Anderson, desejado na Turquia, não marcou presença no treino do Vitória

Avançado brasileiro está na lista do Antalyaspor.

Anderson, autorizado a tratar de assuntos particulares, não marcou presença no treino do Vitória realizado na manhã desta quarta-feira.

O avançado brasileiro, conforme O JOGO já adiantou, pode garantir um encaixe financeiro, já que o Antalyaspor, da Turquia, está prestes a concretizar uma proposta para a transferência do brasileiro.

O ponta-de-lança, de 25 anos, tem ainda duas épocas de contrato com o Vitória, mas poderá junta-se a Ibrahima Bamba, a caminho do Al Duhail, do Catar, na lista de saídas do clube. Janvier e Rúben Lameiras não fazem parte dos planos do técnico Moreno.