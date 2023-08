Amaro despede-se com emoção do Vitória: "Cheguei criança e saio homem"

Central foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Al Rayyan, treinador por Leonardo Jardim. Na mensagem de despedida, não escondeu alguma emoção

Mensagem inicial: "O Vitória acolheu-me quando tinha 16 anos. Era uma criança. Sabia o que queria, mas não sabia o que esperava. Vitória fez-me crescer como homem. Cheguei criança e saio homem muito graças a este clube."

Adeptos e não só: "Agradecimento enorme aos adeptos, que me apoiaram e que me puxaram para cima quando estava em baixo. Agradecer aos treinadores, que contribuíram para o meu crescimento, e aos meus colegas. São um grupo que não sei se terei igual. Vou ter saudades deste grupo fantástico."

Memórias do Afonso Henriques: "Deste estádio vou levar muitas memórias. Recordo-me da comunhão que tivemos com o Gil Vicente. Vou sempre torcer por este clube e nunca me vou esquecer deste emblema."