Alfa Semedo na rota do segundo escalão inglês

Da Escócia garantem não ser viável uma saída do médio para o Celtic. Segundo escalão acena.

O nome de Alfa Semedo foi riscado pela imprensa escocesa da lista de prováveis reforços do Celtic, poucos dias depois de o acordo para a contratação do médio do Vitória de Guimarães ter sido dado como muito perto de estar fechado.

A mudança de planos não deverá, contudo, manter o médio, 24 anos, no plantel de Pepa. Trata-se de um sacrifício necessário, em nome do equilíbrio das contas da SAD e da diminuição dos custos salariais que o presidente António Miguel Cardoso anunciara no programa eleitoral com que conquistou os adeptos vimaranenses.

O internacional guineense, que iniciou as férias mais tarde do que a maioria dos companheiros no D. Afonso Henriques - aos 31 jogos da temporada em Portugal acrescentou dois e um golo pela seleção -, é agora apontado ao segundo escalão inglês. No Championship, Stoke City e Bristol terão manifestado interesse em recebê-lo no plantel. Qualquer destes emblemas representaria para Alfa Semedo o regresso a um campeonato que conhece bem: esteve cedido pelo Benfica ao Nottingham Forest e ao Reading, antes de assinar pelo Vitória de Guimarães.