Alfa Semedo e André Almeida já trabalham sob a orientação de Pepa

Médios iniciaram pré-época mais tarde por terem estado ao serviço das respetivas seleções.

Uma semana depois de o plantel iniciar a pré-época, Alfa Semedo e André Almeida apresentaram-se esta segunda-feira ao serviço no Vitória de Guimarães. Depois de terminarem o período de férias, os médios fizeram os exames médicos e testes físicos e integraram os treinos, cumprindo a sessão bidiária.

Alfa Semedo e André Almeida foram autorizados pelo Vitória a iniciar os trabalhos mais tarde, por terem estado ao serviço das respetivas seleções. Alfa Semedo participou nos jogos de qualificação para a CAN'2023 da seleção da Guiné-Bissau, enquanto André Almeida esteve nas últimas jornadas do apuramento da Seleção Nacional de ​​​​​​​sub-21 para o Europeu de 2023, que se disputará em 2023 na Geórgia e na Roménia.

Como O JOGO escreveu na edição impressa desta segunda-feira, Alfa Semedo é alvo do Stoke City e do Bristol, clubes do Championship, e André Almeida tem vários pretendentes, um dos quais o Wolverhampton, de Bruno Lage.