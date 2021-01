Alexandre Guedes deixa V. Guimarães: "Aprendi mais do que em muitos anos de carreira"

Alexandre Guedes trocou o V. Guimarães pelo Famalicão e despediu-se do clube e dos adeptos com uma mensagem nas redes sociais. O avançado enalteceu a cobrança dos vitorianos.

Alexandre Guedes deixou o V. Guimarães para assinar um contrato válido até 2024 pelos Famalicão, depois de um empréstimo aos japoneses do Vegalta Sendai. No dia da despedida, o ponta de lança, de 26 anos, diz ter aprendido muito no clube vimaranense e deixa uma mensagem especial aos adeptos vitorianos que têm o "direito de exigir tudo".

"Obrigado por tudo, Vitória. Obrigado por tanto, Guimarães. Chegou a hora de seguirmos caminhos diferentes.

Em um ano e alguns meses, aprendi mais do que em muitos anos de carreira. Vim para uma realidade diferente, com uma exigência muito grande. Para muitos, essa cobrança pode ser incompreensível, mas para os que têm ou tiveram o privilégio de vestir de facto esta camisola, não é nada estranho. Quem dá tanto, apoia incondicionalmente e marca presença seja onde for, tem o direito de exigir tudo. Por isso, sinto que evoluí e levo comigo todos os momentos bons que passei ao lado de adeptos com uma mentalidade incrível.

Agradeço especialmente a todos os que estiveram sempre ao meu lado. Desejo as maiores felicidades aos vitorianos, que certamente nos veremos por aí. Até sempre, Conquistadores", escreveu o jogador nas redes sociais.