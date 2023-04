Alex Freitas recorda triunfo em 1014/15: "Senti arrepios antes do jogo com o Sporting"

Alex Freitas recorda triunfo sobre a equipa leonina em 2014/15

Em declarações aos canais oficiais do Vitória de Guimarães, Alex Freitas, que representou o clube entre 2013/14 e 2015/16, recordou o triunfo, por 3-0, sobre o Sporting, em 2014/15, e também, claro, do jogo de segunda-feira contra a equipa leonina.

Memórias da vitória de 2014/15

"É uma boa recordação. Ficará na memória para sempre, tanto para os jogadores como para os adeptos que assistiram a essa partida. Ainda vou falar dele aos meus filhos e aos meus netos. Fizemos uma exibição inacreditável e também foi uma prova evidente de que os orçamentos não decidem jogos. Vínhamos de uma sequência muito positiva e, logo à entrada do estádio, sentimos o apoio forte dos adeptos. Parecia que tínhamos pela frente o jogo do título. Eram muitos a puxar por nós, era inacreditável. O ambiente que se criou no estádio deu-nos ainda mais força. Mesmo antes do jogo, senti arrepios".

Orçamentos fintados

"Quando vens de uma sequência menos positiva, parece que a bola queima. Não te sentes confortável e, se falhas uma receção de bola, podem começar a assobiar. É normal, mas os vitorianos também compreendem que não estamos numa fase positiva e, por isso, os jogadores poderão contar com eles. Dentro de campo não há orçamentos: cada um tem duas perninhas e dois bracinhos. Só a qualidade não chega. Várias equipas do Vitória podiam ter menos qualidade do que alguns adversários, mas tinham brio e isso fazia a diferença, com os jogadores sempre muito unidos. Por outro lado, os jogadores sabem que os adeptos vão aparecer para apoiar".

Jogo de segunda-feira

"Os jogadores vão apresentar-se por certo muito motivados e, com o apoio forte dos adeptos, acredito que serão capazes de fazer um bom jogo, saindo desta má fase, com a equipa a não ganhar há alguns jogos. Os jogadores e os adeptos sentem isso. É um jogo importante para dar volta e fazer uma reta final positiva no campeonato".

Assobios e os aplausos

"Consigo compreender a parte dos adeptos e também consigo entender a equipa, especialmente o treinador. No Vitória, onde há muita pressão, tanto podes ser assobiado por uma má receção como te batem palmas por ganhares uma bola num carrinho. Passas do oito ao 80. Temos de estar preparados para tudo. Temos de nos agarrar às coisas boas. É assim que a adrenalina sobe em cada jogo. Tenho sempre de pensar que tanto posso ser assobiado num lance como depois ser aplaudido".

Paixão pelo clube

"Tenho muitas saudades deste clube. Vivi aqui os melhores anos da minha carreira. É por isso que fiquei a viver em Guimarães. Não sou natural desta cidade, mas parece que sou de cá desde sempre. Eu e a minha mulher. Provavelmente não vou voltar a vestir esta camisola e a vida continua. Ficaram as boas recordações, muitas inesquecíveis".