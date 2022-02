Alex entrega lista de candidatura às eleições do Vitória: "Se não fosse hora de mudar, não estaria aqui"

Eleições marcadas para 5 de março. Antigo capitão vai concorrer contra António Miguel Cardoso e Miguel Pinto Lisboa

Alex Costa, candidato à presidência do Vitória de Guimarães, entregou esta quinta-feira, ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Antunes, a lista, com 794 assinaturas, de candidatura às eleições do dia 5 de março.

"É um dia muito importante para nós, que corresponde a muito seriedade e responsabilidade. Quero agradecer a todos os vitorianos, sócios e sócias, que nos ajudaram a cumprir este requisito e todos os que andaram no terreno, muito obrigado", começou por dizer o antigo jogador que representou o V. Guimarães durante cinco épocas e fez 157 jogos pela equipa principal.

"Hoje é dia de formalizarmos a nossa candidatura, não é dia de falarmos de programas ou de discutirmos ideias, acima de tudo reforçar a vitalidade deste grande clube, reforçar a grandeza do Vitória que facilmente mobiliza as pessoas. Num espaço tão curto de tempo, fomos capazes de apresentar muitas assinaturas, como de certeza as outras listas o farão", referiu o ex-jogador que, em 2013, como capitão, levantou a Taça de Portugal no Estádio do Jamor, ao vencer o Benfica na final, por 2-1.

Posição na campanha: "Queremos a elevação da campanha, com respeito por todos e pela vitalidade e grandeza do Vitória".

Apoio dos sócios desde que assumiu intenção de se candidatar: "Tenho sentido isso desde o primeiro dia: uma confiança tremenda por parte dos sócios, um encorajamento num momento tão difícil. Os vitorianos estão sempre mobilizados para ajudarem o Vitória. E o Vitória passa por um momento difícil. Todos juntos, unidos, vamos devolver o Vitória a um rumo que desejamos."

Hora de mudar? "Se não fosse hora de mudar, não estaria aqui presente. É hora de percorrermos outro caminho, de definirmos outra política desportiva e financeira para o nosso clube. É a isso que nos vamos propor."

Recolha de assinaturas: "Isso é importante porque demonstra a grandeza e a vitalidade do clube. A partir de agora, começa uma caminhada que queremos juntar mais pessoas a este projeto. Queremos convencer mais vitorianos e fazer crescer esta onda para, de uma vez por todas, catapultar o Vitória para outro tipo de patamares e de resultados porque neste momento todos nós estamos insatisfeitos."

Última mensagem: "Vamos iniciar outro ciclo, que é o de campanha eleitoral, mas, acima de tudo, sábado estamos aqui para ganhar um jogo muito importante para o Vitória. Quero desejar toda a sorte do mundo aos profissionais do clube e que, no sábado, estejamos aqui a festejar uma vitória do nosso Vitória."