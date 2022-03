Alex Costa visa Pinto Lisboa: "Continua a cometer o mesmo erro, agora com Jaime Teixeira"

As principais declarações do candidato às eleições do V. Guimarães, Alex Costa, no debate transmitido pela Sport TV

Sobre a gestão financeira: "Os dados apontam para um momento caótico. O Vitória vive um momento financeiro dificílimo. Os dados do primeiro semestre revelam uma tendência negativa, que obviamente foi corrigida, um pouco, com as vendas em janeiro de Edwards, Pedrão e Sacko. Em janeiro vinham as vendas, mas não vinham as despesas e ainda vamos ter os restantes meses da época. A tendência é negativa. O primeiro semestre acaba a 31 de dezembro que nos preocupa. O próximo passo é reequilibrar as contas. O Vitória gasta muito mais do que recebe. Por muitas operações financeiras ou gestão de capital que possamos fazer, estaremos constantemente a passar por dificuldades".

A pandemia: "É um tema muito utilizado e que o Pinto Lisboa utiliza muitas vezes. O resultado da pandemia é um aumento salarial que não tem nada a ver com a pandemia. Nas receitas podíamos ter dificuldades, mas nas despesas foi uma irresponsabilidade que coloca em causa a sustentatibilidade do futuro do Vitória".

Sobre Pepa: "Disse desde o primeiro dia que continuaria. Gosta de estar no Vitória, sente-se isso nas suas palavras. É para continuar, com toda a confiança e mais alguma. O que temos hoje é tudo menos ADN Vitória. Os sócios não se veem representados dentro das próprias estruturas diretivas, basta andarmos na rua, basta conversarmos com os sócios e a mensagem é só uma: devolvam-nos o nosso Vitória".

Sobre Flávio Meireles: "Pretendemos incorporar [Flávio Meireles] noutras funções que representa isso mesmo o que é ser Vitória. Há dois anos e meio, a Lista C, que assumiu a presidência, optou por ir ao mercado contratar alguém que de ADN Vitória tinha muito pouco [Carlos Freitas]. Continua a cometer o mesmo erro, agora com Jaime Teixeira, e o António Miguel Cardoso fez uma escolha de alguém que tem muito pouco conhecimento do que é ser Vitória [Diogo Boa Alma]. Somos uma lista que apresenta um programa segundo a nossa identidade. As ideias são importantes, mas tão importantes quanto as ideias são as pessoas que as vão executar. Queremos acrescentar mais ADN Vitória e acima do Flávio Meireles existirá um diretor-geral que também terá ADN Vitória e a seu tempo será anunciado".

A gestão de Pinto Lisboa: "Realmente a Lista C defende muitas das coisas que defendemos, mas em dois anos e meio não conseguiu concretizar nada. Por isso agora pede mais tempo. É hora de dizermos a verdade aos sócios e de dizermos claramente que Pinto Lisboa falhou redondamente do ponto de vista desportivo e financeiro".

A candidatura depois de ter sido jogador e treinador do clube: "O Vitória tem percorrido um rumo que não é o que deveria ter percorrido. Temos problemas financeiros gravíssimos, uma gestão desportiva que não é a que todos os vitorianos queremos e desejamos. A nossa candidatura resolveu unir um grupo de pessoas para pensar o Vitória não só a curto prazo, mas a médio/longo prazo. Queremos recuperar um sentimento de pertença, o nosso ecletismo, porque também nos tem assustado o afastamento dos vitorianos da equipa e isso levou-nos a dar este passo, com firmeza e convicção, de que vamos devolver o Vitória ao patamar que assim o exige."