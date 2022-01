Alex Costa: "Para o Pepa, o Vitória não é um ponto de passagem"

Alex Costa falou na manhã deste sábado aos jornalistas depois de apresentada a candidatura à presidência do V. Guimarães.

Decisão: "Estou extremamente motivado. O que me move por este clube é o meu sentimento. A paixão e motivação é tremenda para abraçar este projeto. Queremos dar uma alternativa real aos sócios para que possamos, de uma vez por todas, ter um projeto a médio/longo prazo que permita que o Vitória atinja patamares ao nível da grandeza da sua massa associativa. Foi muito fácil dar o passo em frente, é um passo corajoso e quando se ama e se tem paixão, tudo será mais fácil."

O que o distingue da Direção atual: "Desde logo o perfil. Tenho um perfil completamente diferente. O nosso programa eleitoral será detalhado em relação a isso. Não podemos continuar a servir constantemente interesses financeiros. Tem que haver um equilíbrio e os vitorianos têm que recuperar a sua identidade e terem orgulho de ser Vitória. Que esqueçam estas questões de números, passivos, balancetes, parece que estamos sempre a discutir empresas e esquecemo-nos que somos um clube que tem um papel desportivo e social na nossa sociedade."

Questão financeira: "Iremos apresentar um plano de recuperação financeira. É impossível recuperarmos o Vitória do ponto de vista financeiro, se não tivermos um projeto desportivo sustentado. "

Estatuto Europeu do Vitória: "O Vitória nunca vai perder esse estatuto Europeu pela sua grandeza. Mas é muito importante dizermos a verdade aos sócios. Em anos que o Vitória pouco investiu, teve muito sucesso desportivo. Seremos sempre competitivos, com equipas com orçamentos talvez mais baixos, mas não quer dizer que não possamos lutar em todas as frentes. Temos que reestruturar as contas e contar com estruturas mais simples e eficazes. Temos que ser rigorosos nos nossos orçamentos e nunca perder o ADN do Vitória."

Pepa: "Está a fazer um excelente trabalho. É um grande treinador, já tive oportunidade de o conhecer, é um homem apaixonado, é um homem que está perfeitamente integrado na vida social e desportiva do Vitória, conhece o clube e gosta de estar no Vitória. Para o Pepa, o Vitória não é um ponto de passagem, mas sim um clube onde quer fazer história. Tem demonstrado amor ao clube, está a dar o seu melhor, obviamente tem que ser ajudado por quem está à sua volta e tudo faremos para lhe dar as melhores condições."