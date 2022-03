Alex Costa: "Não podemos adiar mais o futuro do Vitória"

Declarações de Alex Costa, candidato pela Lista B à presidência do V. Guimarães, após ter exercido o direito de voto, na manhã deste sábado.

Importância de votar: "É um pensamento de muita convicção. É um dia de reflexão, de reforçar a nossa vitalidade, deste grande clube e desta grande instituição. Que votemos todos com consciência, convictos do que tem de ser o futuro para o Vitória. Deixo esta mensagem para os sócios, para reforçar a nossa grande. Somos um clube grande em Portugal e nestes momentos temos de marcar presença de forma convicta."

Futuro de união: "Hoje decide-se o futuro e não podemos adiar mais o futuro do Vitória. Precisamos de todos unidos em torno do futuro presidente e do futuro projeto."

Como vai passar o resto do dia: "Vou estar com os meus parceiros, depois vou almoçar com a família e depois esperarei, tranquilamente, pelos resultados e pela decisão dos sócios. Eles são soberanos."