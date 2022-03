Alex Costa: "Foi muito positivo conhecer os sócios mais de perto"

Declarações do candidato à presidência nas eleições do V. Guimarães, ganhas por António Miguel Cardoso.

O candidato menos votado nas eleições do V. Guimarães, Alex Costa, reconheceu a "vitória arrebatadora" de António Miguel Cardoso como expressão de "uma vontade de mudança" dos sócios vitorianos e pediu que o clube ascenda para "patamares" competitivos superiores no mandato em curso até 2025.

"Foi muito positivo conhecer os sócios mais de perto, disponibilizar as nossas ideias, mostrar as nossas ideias a quem as queira usar. Os sócios estavam descontentes com o rumo decorrido e escolheram a lista A. Queremos um clube que chegue a outros patamares e nos orgulhe", disse o ex-futebolista do Vitória, do Benfica, do Moreirense e dos alemães do Wolfsburgo, candidato pela lista B.

Sócio número 4.530, António Miguel Cardoso, natural e residente no Porto, recolheu 4.148 dos 6.637 votos contabilizados no ato eleitoral, impondo-se ao presidente em funções, Miguel Pinto Lisboa, que se recandidatou pela lista C e contabilizou 1.243 votos (18,7%), e ao candidato da lista B, Alex Costa, que obteve 1.161 votos (17,5%).

As eleições registaram ainda 57 votos em branco e 28 nulos.