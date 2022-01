Alex Costa é candidato às eleições do V. Guimarães

Antigo jogador do Vitória anunciou, esta quarta-feira, a candidatura às eleições do Vitória

Alex Costa é candidato à presidência do V. Guimarães. O antigo jogador, natural de Guimarães, formado no clube e que fez 157 jogos pelos vitorianos tendo, depois, sido treinador dos juniores e sub-23, anunciou nas redes sociais, que vai encabeçar uma lista para o sufrágio de 5 de março. "Mais do que uma parte de mim, será difícil imaginar a minha vida sem o Vitória. São tantos e tão bons os momentos que guardo na memória e no coração: como adepto, como jogador, como treinador. O Vitória é, como para muitos de vocês, uma das coisas mais importantes da minha vida. É isso mesmo que tento ensinar ao meu filho. Somos Vitória, e isso basta.

O meu amor pelo Vitória, o meu passado no Clube mas, essencialmente, o reconhecimento de que temos de ser mais do que aquilo que temos sido, levou-me abraçar aquele que é o maior desafio da minha vida: dizer novamente SIM ao Vitória , apresentando uma candidatura à presidência do Clube.

Faço-o acompanhado por uma equipa de vitorianos que me orgulha e que aceitou caminhar ao meu lado neste desafio. Em breve, os vitorianos poderão conhecer o que defendemos, mas poderão estar certos de que contamos com cada um de vocês para construirmos um Vitória com olhos postos para o futuro, mas assente nos princípios do rigor e sustentabilidade. Um Vitória suportado pela paixão dos seus adeptos, mas que honre os seus fundadores.

Esta não é uma decisão fácil, mas é convicta e muito amadurecida ao longo dos últimos meses. Acredito que seremos capazes de vos demonstrar o mérito do nosso projeto. Do Vitória e pelo Vitória.

Com a mesma motivação, dedicação e orgulho com que aos 11 anos vesti, pela primeira vez, a nossa camisola. Viva o Vitória!", lê-se.

Alex Costa deixou, ainda, um pedido. "Um dos valores que o futebol me ensinou, foi o do respeito. Por isso, será com o máximo respeito que encararei aqueles que submeterão os seus projetos a sufrágio. Tenho a plena convicção que é da diferença, e da salutar divergência que se constroem os melhores projetos de futuro. Porque, no dia 6 de março, todos seremos poucos para continuarmos a "puxar por ti Vitória"", acrescenta.