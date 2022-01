Alex Costa apresentou candidatura ao Vitória: "Dizer sim ao futuro"

Antigo jogador e treinador dos juniores e da equipa B apresentou a candidatura à presidência do Vitória na Pousada de Santa Marinha.

Alex Costa apresentou a lista candidata à presidência do Vitória na manhã deste sábado, na Pousada de Santa Marinha, numa varanda com vista para a cidade de Guimarães. Prometeu, "em breve", divulgar o programa eleitoral mas já oficializou a equipa que o acompanha e teve um discurso virado para "o futuro" com juras de amor ao clube que começou a representar aos 11 anos.

"Faço-o não contra ninguém, mas pelo Vitória e pelo meu amor ao clube. Com a mesma dedicação com que sempre vesti a nossa camisola. A situação emergente do clube aumenta-nos a responsabilidade, convoca-nos para que todos possamos dizer sim a uma campanha que enobreça o Vitória. É este o espírito que quero que esta equipa se apresente a eleições no Vitória", declarou.

"A situação financeira gravosa ou um Vitória desportivamente longe do que ambicionamos é a prova cabal de que continuamos a marcar passo, a ziguezaguear por decisões dúbias e incompreensíveis. Propomos um projeto sustentado do que queremos ser nos próximos cinco a dez anos. Um Vitória que se reestruture, abrangente, eclético, que diga sim à inovação e que se aproxime dos seus adeptos e da sua identidade", acrescentou.

Eis o discurso na íntegra de Alex Costa:

"Caras e caros amigos, Caras e caros vitorianos, Cumprimento à comunicação social, por estarem presentes e agradecer publicamente, pelo acompanhamento e pelo trabalho com que tem demonstrado, desde o primeiro momento. O dia de hoje representa muito para mim. Como já tive oportunidade de o escrever e de o dizer, o Vitória será sempre indissociável da minha vida. Como todos vós, foi assim que aprendi. A ser Vitória e a defender o Vitória. Recebi dos meus aquilo que é este sentimento que não somos capazes de explicar. A querer ensinar aos meus filhos este sentimento de pertença, este pulsar, este bairrismo, mas acima de tudo, a querer que eles cresçam a defender o Vitória como parte dele que são. Estar aqui a abraçar este desafio não foi uma decisão fácil, mas foi ponderada, refletida e convicta, por acreditar que é possível fazer mais e melhor pelo nosso Clube, Mais e melhor pelo NOSSO VITÓRIA! Faço-o acompanhado de uma equipa que ACREDITA neste projeto, e cuja COMPETÊNCIA, de cada um, é mais do que reconhecida entre os vitorianos. Faço-o NÃO CONTRA NINGUÉM, mas pelo Vitória e pelo amor ao Clube. Com a mesma motivação, com a mesma dedicação, COM QUE SEMPRE VESTI A NOSSA CAMISOLA.

Hoje quando recordo o momento em que vesti pela primeira vez a camisola do Vitória, aos 11 anos, era um miúdo repleto de sonhos, mas o maior deles era triunfar com este emblema. Partilhei com todos os meus colegas, com todos os vitorianos momentos de emoção extrema, "como gosto de dizer: sangue, suor e lágrimas" e que jamais poderei esquecer. Momentos esses que me deram a motivação maior para estar aqui perante vós, para dizer SIM, de novo, ao Vitória! A situação emergente do Clube aumenta-nos a responsabilidade, e convoca-nos para que todos, possamos dizer SIM, a uma campanha que enobreça o Vitória Sport Clube. É este o espírito que quero que esteja patente, é com este espírito que esta equipa se apresenta a estas eleições do Vitória. Contem com esta equipa para, de modo frontal e transparente, submeter aos associados um projeto capaz de engrandecer o Vitória e de o tornar à dimensão da sua massa associativa. Falar a verdade, ser realista, dizer SIM à nossa tradição, SIM à nossa história, mas essencialmente, garantir que diremos SIM ao nosso futuro. Sabemos da dificuldade do caminho que agora iniciamos, mas estamos convictos de que, com todos, seremos capazes de ultrapassar todas as adversidades. À equipa que hoje me acompanha, deixo uma palavra de respeito e de admiração, por acreditarem neste projeto e por lhe darem um cunho de competência, altruísmo e dedicação nas diversas áreas, e que será essencial para que este Vitória seja diferente e melhor. É para isso que nos propomos! A situação financeira gravosa que atravessamos ou um Vitória desportivamente longe do que ambicionamos, é a prova cabal de que continuamos a marcar passo, e que continuamos, sem confiança, a ziguezaguear por entre opções dúbias e decisões 3 incompreensíveis. Por isso, aquilo que vos proporemos é um projeto sustentado, que seja capaz de traçar as linhas do que queremos ser nos próximos 5 ou 10 anos, e que não ande ao sabor do vento ou de quem o dirige. Um Vitória que se restruture, que continue com uma aposta forte para aumentar a sua massa associativa, um Vitória eclético, um Vitória abrangente, que não se feche apenas na sua cidade, um Vitória que diga SIM à inovação e que se aproxime dos seus adeptos.

Em breve, daremos a conhecer o nosso programa eleitoral, mas fica desde já a promessa que o mesmo terá também uma base de co construção coletiva, COM CADA UM DE VÓS. Tenho-o dito que muitas vezes temos procurado resultados diferentes com receitas iguais, e por isso, deixo-vos com a promessa de que aquilo que propomos, mais do que uma mudança de perfil, é uma alteração dessa receita. Estamos aqui pelo Vitória, com a convicção de que temos tudo para sermos melhores e mais eficientes. Da nossa parte, faremos de tudo para demonstrarmos aos associados os méritos do nosso projeto, sem radicalismos, sem trincheiras e sem promovermos a divisão. Do outro lado, não estarão adversários, porque na nossa casa não os temos. Estarão projetos distintos que merecem o RESPEITO de todos nós. É com isso que também poderão contar. Caras e caros Vitorianos, O SIM Vitória, é o SIM a uma campanha pela positiva, é o SIM ao nosso Futuro. É a convicção de que SIM, PODEMOS E SIM, SONHAMOS. Mas é, acima de tudo, o dizer SIM ao nosso VITÓRIA, quando sentimos que ele mais precisa. Façamos do Vitória aquilo que com que sempre sonhamos e honremos o legado daqueles que há 100 anos fizeram nascer este Clube e este sentimento. Mas façamo-lo juntos e unidos, porque a partir de dia 5 de março, cada um de nós, assumirá o papel que os sócios assim entenderem, sendo certo que há uma coisa que nunca mudará, o amor ao Clube. Viva o Vitória! VIVA O VITÓRIA!"