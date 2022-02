Alex Costa acena com 5 milhões para salvar a SAD do V. Guimarães

Candidato pela lista B às eleições do dia 5 de março quer evitar cenário de insolvência e garante ter verba disponível para injetar

O movimento "Sim Vitória", liderado por Alex Costa, tem na manga um plano para superar a "paupérrima situação financeira" em que diz estar a sociedade desportiva do Vitória de Guimarães.

De acordo com o programa eleitoral conhecido esta quarta-feira numa cerimónia realizada no São Mamede - Centro de Artes e Espetáculos, a situação "é de emergência pelos riscos de insolvência" e a candidatura da lista B garante que poderá avançar para uma injeção "imediata de cinco milhões de euros" caso vença as eleições, viabilizando a garantia de regularizar "dívidas a credores e colaboradores", assim como o cumprimento dos planos de pagamentos e os "prazos acordados e acabar com operações de antecipação de receita televisiva que hipotecam o futuro" do clube, explicou.

Alex Costa é um dos três candidatos às eleições do V. Guimarães, agendadas para dia 5 de março, juntamente com Miguel Pinto Lisboa e António Miguel Cardoso.