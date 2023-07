Al Hazm oferece cinco milhões de euros para contratar Jota Silva

Os sauditas do Al Hazm, orientados por Filipe Gouveia, estão interessados no extremo de 23 anos. Dirigentes do clube que subiu esta época à I Liga da Arábia Saudita já contactaram António Miguel Cardoso, presidente da SAD do Vitória, iniciando as conversações para tentar chegar a um acordo.

O Al Hazm, clube da Arábia Saudita que subiu esta época à I Liga sob a orientação do treinador português Filipe Gouveia, está interessado em Jota Silva. Ao que O JOGO apurou, os responsáveis do emblema árabe falaram com o presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, apresentando uma proposta no valor de cinco milhões de euros para assegurar a contratação do extremo de 23 anos.

A proposta que o Al Hazam tem para oferecer ao jogador formado no Sousense é muito boa, mas ainda faltará convencê-lo de que a transferência para a primeira aventura no estrangeiro é a melhor solução para dar continuidade ao seu percurso profissional. Jota Silva chegou a Guimarães no verão do ano passado, assinando um contrato com o Vitória válido até junho de 2025, depois de uma temporada em que contribuiu, de forma destacada, para o regresso do Casa Pia ao escalão principal.

Na época passada, a primeira ao serviço do Vitória de Guimarães, o jogador natural de Melres (Gondomar), que no currículo também conta com passagens por Espinho e Leixões, somou quatro golos e quatro assistências nos 40 jogos em que foi utilizado pelo técnico Moreno Teixeira. Deste registo, 30 partidas (22 das quais a titular) foram efetuadas no campeonato, tendo feito dois golos e duas assistências.

A boa temporada do jogador no Vitória de Guimarães despertou o interesse de Filipe Gouveia, técnico que está, naturalmente, mais próximo do mercado português e que regressou a Portugal há pouco tempo para passar um período de férias.

Jogar na Seleção e em Inglaterra...

Na entrevista concedida a O JOGO, publicada na edição impressa de 26 de março, Jota Silva não escondeu que privilegia a parte desportiva. "Tenho o sonho de representar a Seleção Nacional. Mais do que um sonho, é um objetivo", avançou o extremo, revelando, também, que trabalha para "chegar a patamares mais altos como a Liga dos Campeões". Competir na grande montra do futebol europeu foi também outro desejo exteriorizado. "Gosto muito da Premier League, um campeonato apaixonante. Gostava de jogar lá e trabalho para que isso possa acontecer", prometeu o extremo.