António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, falou à margem de uma cerimónia de homenagem a Neno, antigo guarda-redes e dirigente dos vitorianos que faleceu a 10 de junho de 2021.

Sentimento que Neno provoca nos vitorianos: "O Neno perdura pelo que era. Desde que entrei há três meses, sinto, de todos os colaboradores e de todos os jogadores, um brilho quando se fala entre eles. Creio que isto vai perdurar nas próximas décadas. Queremos que isso continue a ser falado fora do Vitória. Ainda vejo pessoas no dia-a-dia em lágrimas quando se fala do Neno. Representa a mística que, enquanto clube, precisamos. Temos de agradecer ao Neno por tudo o que fez. Sozinho passava o nome do Vitória como ninguém."

Palavra à família de Neno: "Em relação ao Vitória, tudo o que a família precisar estamos aqui para ajudar. Espero que o Vitória continue nestes momentos solidários. O Neno vai estar sempre connosco."