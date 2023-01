Agente de Bamba e o Arsenal: "Só está focado no jogo com o Chaves"

Filipe Macedo Alves confirmou a O JOGO passagem por Londres, mas recusou a ideia de estar relacionada com uma transferência do defesa neste mercado.

Ibrahima Bamba tem sido observado por vários clubes desde o começo da temporada e a passagem do agente do jogador do V. Guimarães rapidamente foi transformado numa eventual transferência para o Arsenal neste mercado. Confrontado por O JOGO com as informações oriundas de Inglaterra, Filipe Macedo Alves negou que as duas coisas estejam relacionadas, embora não tenha descartado o interesse dos "gunners" no italo-marfinense.

"É verdade que estive em Londres, mas estou a acabar de chegar da Alemanha, onde estive a ver o jogo do Tapsoba. O Bamba não é o único jogador com quem trabalho", lembrou o representante, recusando-se a alimentar mais o tema sobre uma eventual transferência nesta janela, que encerra na terça-feira. "[O Bamba] É um perfil de jogador que claramente interessa a muitos clubes, mas hoje é jogador do Vitória [de Guimarães] e está apenas focado no jogo de segunda feira em Chaves. O mercado está aberto, mas não vou alimentar rumores", sublinhou.

Bamba tem contrato com o Vitória de Guimarães até 2026 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.