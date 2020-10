AG do Vitória de Guimarães pode ter máximo de 282 sócios

Devido à pandemia de covid-19.

A assembleia-geral do Vitória de Guimarães, agendada para as 14:00 de sábado, vai ter um limite máximo de 282 sócios, devido à pandemia de covid-19, anunciou o clube vimaranense.

"É permitida a assistência na assembleia-geral a 282 sócios. A permissão de entrada será dada por ordem de chegada, sendo que, atingido o número máximo de 282 sócios, é vedado o acesso aos demais", lê-se no comunicado publicado no sítio oficial, assinado pelo presidente da Mesa da Assembleia-Geral dos vitorianos, José Antunes.

Os sócios vitorianos presentes no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, equipamento com cerca de dois mil lugares sentados, estão obrigados à "desinfeção das mãos" e "à medição da temperatura corporal" à entrada, bem como ao "uso de máscara facial" durante toda a reunião magna.

O dirigente pediu ainda aos sócios com "sintomas compatíveis com a covid-19" ou com "contacto direto com uma pessoa infetada nos últimos 14 dias" que não compareçam e avisou que uma pessoa que evidencie algum dos sintomas durante a assembleia-geral vai ser "encaminhada para a sala de isolamento", sendo "aí retida até intervenção das autoridade de saúde competentes".

Os associados do clube minhoto vão ocupar lugares separados de acordo com "as distâncias impostas pela Direção-Geral da Saúde" e poder intervir na sessão a partir dos seus lugares, estando ainda sujeitos a uma saída do pavilhão "em modo faseado".

José Antunes pediu ainda aos interessados em participar na assembleia-geral para se deslocarem para o pavilhão do Vitória com "a antecedência necessária" para "ser possível cumprir todas as normas que a DGS impõe para a realização do evento".

No sábado, os sócios do Vitória de Guimarães vão votar o relatório e contas do clube - não inclui o futebol profissional sob a alçada da SAD -, com um resultado negativo de 355 mil euros na época 2019/20, e o orçamento para a época 2020/21, que estima um resultado negativo de 62 mil euros.