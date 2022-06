Afonso Sousa é um alvo difícil, mas médio quer o V. Guimarães

Médio de 22 anos prefere o Vitória ao Lech Poznan, mas acordo com Belenenses não está fácil.

Afonso Sousa é pretendido pelo V. Guimarães. Apesar de o jogador ter dado indicações ao seu empresário, Deco, que preferia o clube minhoto, o acordo com o Belenenses, liderado por Rui Pedro Soares, não está fácil de ser concretizado, porque os lisboetas têm em mãos uma proposta tentadora do Lech Poznan.

Como O JOGO já noticiou, o campeão da Polónia está disposto a pagar 750 mil euros pelo médio ofensivo, que assinaria um contrato válido por três anos. O Belenenses tem metade do passe do médio e os outros 50 por cento pertencem ao FC Porto que poderá abdicar do valor a que tem direito numa eventual transferência com a ida do lateral-esquerdo Nilton Varela para a equipa B dos dragões.

Com contrato válido até 2024, Afonso Sousa representou na formação o Beira-Mar, o Gafanha e, durante mais épocas, o FC Porto, onde venceu a Youth League UEFA em 2018/19, estreando-se a nível profissional em 2019/20 na equipa B dos dragões, ao serviço da qual fez 24 jogos, sete golos e duas assistências. Em 2020/21, na primeira temporada no Belenenses, participou em 35 jogos, fez dois golos e uma assistência e na época passada fez mais 34 jogos, três golos e duas assistências.