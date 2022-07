Afonso Soares renova contrato para ascender à equipa B do Vitória

Jovem médio destacou-se nos juniores e prolongou o vínculo por mais duas épocas

A caminho da quarta época ao serviço do Vitória de Guimarães, Afonso Soares renovou o contrato por mais duas épocas, com opção por mais uma, e vai incorporar o plantel da equipa B depois de ter representado os juniores em 2021/22. Natural de Portimão, o jovem médio de 19 anis foi um dos jogadores mais utilizados no Campeonato Nacional de juniores e apontou oito golos.

Em declarações prestadas à comunicação do Vitória, manifestou-se encantado com a promoção. "É mais um passo no meu percurso e fico muito feliz por sentir a recompensa de uma época muito boa individualmente. No último ano, fiz o total de jogos e senti-me sempre muito bem. Espero continuar com esta confiança, porque a motivação e ambição são agora ainda maiores", referiu, admitindo que é "favorável" integrar uma equipa onde já conhece a maioria dos jogadores. "Vamos ter muitos jovens na equipa B, jogadores que, tal como eu, querem muito mostrar o seu valor. A Liga 3 será uma novidade para mim mas espero merecer a confiança do mister Moreno, o que lhe posso dizer é que atitude e raça não vão faltar", concluiu.