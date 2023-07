Afonso Meireles assina pelo Vitória: "Não quero que me vejam como 'o filho do Flávio'"

Médio de 16 anos rubricou um contrato profissional de três temporadas.

O Vitória informou esta segunda-feira que chegou a acordo para a assinatura de um contrato profissional com Afonso Meireles, com a duração de três temporadas.

O jovem de 16 anos é filho de Flávio Meireles, antigo jogador do clube minhoto e onde também desempenhou as funções de diretor desportivo.

"O jovem jogador, que já se assumiu 'melhor do que o pai dentro de campo', herdou do progenitor o sentido de compromisso e a raça. Quer seguir-lhe os passos e, também por isso, é visível o orgulho no prolongamento desta ligação ao clube", menciona o Vitória.

"Sou desta cidade, deste clube, e é normal que esta assinatura me faça muito feliz. Era algo que eu queria, pois mostra que os responsáveis do futebol gostam e confiam em mim e é, por isso, um momento feliz. É a melhor forma de começar uma nova época", referiu Afonso. "É normal que me comparem ao meu pai. Aliás, é algo que me deixa orgulhoso mas não quero que me vejam como "o filho do Flávio". Quero fazer o meu caminho, quero fazer muitos jogos no escalão de Sub-17 e continuar a ser chamado à Seleção Nacional. Quero mostrar que posso ser melhor que o meu pai, embora eu penso que já sou (risos)", rematou.