Afonso Freitas volta a fazer pré-época com a equipa principal do Vitória

Defesa-esquerdo da equipa B trabalhará com o plantel de Pepa, tal como sucedeu na época passada. Junta-se às já conhecidas integrações de Alberto Costa, Tounkara e Jason.

Afonso Freitas vai ter mais uma oportunidade de mostrar a Pepa que tem condições para ficar no plantel. O defesa-esquerdo da equipa B vai fazer a pré-época com a equipa principal e integrará o estágio que vai decorrer entre 3 e 9 de julho em Melgaço.

Em 2021/22 também fez a pré-época, fazendo parte de um lote de jogadores do conjunto de Moreno como Antal Bencze, Celton Biai, Maga, Miguel Maga, Tomás Händel, Gui, João Mendes, Dani Silva e Herculano. O lateral procura agora seguir o caminho de sucesso, por exemplo, de Tomás Händel e Miguel Maga que cumpriram uma primeira época de grande êxito ao mais alto nível.

O defesa de 22 anos que foi chamado com alguma frequência em 2021/22 para treinar com a equipa A será mais um jogador dos bês que terá oportunidade de trabalhar com o treinador do V. Guimarães, juntando-se ao lateral direito Alberto Costa, ao central francês Tounkara e ao avançado francês Jason Bahamboula.

Dani Silva, médio de 22 anos, fará parte do plantel liderado por Pepa em 2022/23. O jogador que em abril renovou até 2024 fez, na época passada, três golos em 22 jogos pelos bês e estreou-se pela equipa principal na penúltima jornada da Liga Bwin, contra o Boavista, no Bessa.

Leia também Sporting Será esta a camisola do Sporting para 2022/23? Ora espreite Redes sociais já abriram o jogo quanto ao novo equipamento dos verde e brancos, que, aparentemente, terá menos branco e mais preto e verde

Formado no Vitória, Afonso Freitas saiu do clube em 2016/17 para a Juventus, tendo feito nessa primeira temporada, 22 jogos e três golos pelos juniores da equipa italiana. Em 2017/18 alinhou em apenas três jogos, regressando em 2018/19 ao Vitória, por empréstimo do clube de Turim, tendo feito sete jogos e um golo nos juniores e 22 nos sub-23. Em 2019/20, voltou a jogar nos sub-23 (16 jogos) e em 2020/21 já integrou a equipa B, tendo feito 17 jogos e dois golos. Na temporada agora finda, somou 23 jogos, um golo e uma assistência e foi chamado várias vezes por Pepa, que assim contará com três jogadores para a posição de lateral-esquerdo, uma vez que já tem Ogawa, japonês emprestado pelo FC Tokyo, e Hélder Sá, que em abril prolongou o vínculo até 2025.