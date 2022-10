Moreno Teixeira refez o flanco canhoto com Afonso Freitas e Nélson da Luz, dois ex-bês.

Presenças habituais no banco de suplentes da equipa B há um ano (ganhariam expressão com o avançar da época 2021/22), Afonso Freitas e Nélson da Luz são rostos incontornáveis de um Vitória insuflado de confiança, redimensionado em 3X4X3 no plano tático e com um corredor esquerdo totalmente remodelado.