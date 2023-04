Afinal, André Amaro pode conseguir escapar à operação

Após consulta com um especialista, ficou decidido que André Amaro vai fazer recuperar da lesão no tornozelo direito com base num tratamento conservador, escapando a uma operação.

André Amaro, defesa-central do Vitória de Guimarães, sofreu uma lesão no tornozelo direito, contraída ao serviço da Seleção Nacional Sub-21 e, inicialmente, pensou-se que teria de ser operado. No entanto, após ser observado por um ortopedista, decidiu-se que o jogador vai fazer recuperação com base num tratamento conservador.

Ficou, assim, afastada para já a necessidade de André Amaro ser operado ao tornozelo.

O futebolista dos vimaranenses, de 20 anos, soma 29 jogos esta temporada (um golo e uma assistência).