Celje anunciou a rescisão com Roman Pylypchuk.

O Celje, segundo classificado no campeonato esloveno em 2022/23 e adversário do Vitória na Liga Conferência, está sem treinador. O clube anunciou esta terça-feira a rescisão de contrato com Roman Pylypchuk, técnico ucraniano de 56 anos que estava no banco desde 2022/23.

A equipa minhota joga em casa do Celje no dia 27 de julho, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória, estando o reencontro marcado, no D. Afonso Henriques, para 3 de agosto.