Adrián Butzke negociado para reforçar o ataque do V. Guimarães

Estão bem encaminhadas as negociações para a contratação do avançado, que tem contrato até 2026 com o Granada, clube que o cedeu ao Paços nas duas últimas épocas

Adrián Butzke poderá ser reforço do Vitória. As negociações para concretizar a contratação do avançado espanhol, que tem ligação ao Granada até 2026, estão bem encaminhadas. A transferência do ponta-de-lança de 24 anos, que nas duas últimas épocas representou o Paços de Ferreira - por empréstimo do clube que esta época voltará à I Liga de Espanha -, poderá ser concretizada nos próximos dias.

Ponta-de-lança de 24 anos pode ser a solução para preencher a saída de Anderson, que foi para o Alanyaspor. Fonte ligada ao potencial reforço confirmou que as conversações estão adiantadas.

Butzke, que em 2022/23 fez seis golos e uma assistência nos 26 jogos da I Liga em que participou, poderá, assim, ser a solução encontrada para preencher a vaga do plantel com a saída de Anderson para o Alanyaspor, da Turquia.

Moreno tem, para já, três jogadores novos: o guarda-redes Charles e os médios João Mendes e Telmo Arcanjo

Fonte próxima do processo confirmou a O JOGO que o Vitória é um dos clubes interessados no jogador natural de Monachil (cidade da província de Granada), adiantando que tem mantido conversações e que um novo empréstimo "está fora de questão". A mesma fonte revelou que as negociações poderão ser consumadas mesmo com a entrada de um novo investidor na SAD do clube andaluz, que pretende ser o acionista maioritário.

Em 2022/23, Butzke fez seis golos em 30 jogos (26 para o campeonato) pelo Paços de Ferreira, depois de ter apontado dois em 13 partidas da época anterior

O argentino Andrés Fassi, presidente do Club Talleres de Córdoba, da Argentina, já esteve em Granada - onde se reuniu com a chinesa Sophia Yang, que lidera a SAD do clube andaluz desde junho do ano passado - e em Madrid, onde apresentou as linhas principais das negociações que, segundo a imprensa espanhola, podem ser concluídas em breve.

