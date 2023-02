Administração da SAD do V. Guimarães reuniu com a equipa B para exigir mais atitude

Administradores debateram, com treinadores e jogadores, situação crítica na Liga 3, onde a equipa tem seis pontos em 18 jogos.

A administração da SAD do Vitória de Guimarães esteve reunida, na terça-feira, com os jogadores e treinadores da equipa B, para analisar a situação crítica da equipa na série A da Liga 3. A formação de Álvaro Madureira está em último lugar, com seis pontos, a 11 do Anadia, 11.º classificado.

A SAD vitoriana transmitiu que leva muito a sério um projeto importante para o clube - sobretudo pela projeção de jovens jogadores - e exigiu, por isso, mais atitude, garra e responsabilidade nos próximos jogos.

Ainda com mais quatro jogos para realizar nesta primeira fase, o Vitória B vai disputar a permanência na Liga 3 numa das duas séries da zona norte que serão formadas por quatro equipas (5.º, 7.º, 9.º e 11.º e 6.º, 8.º, 10.º e 12.º), que partem com metade dos pontos conquistados na etapa inicial da prova.