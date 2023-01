Adjunto de Moreno e a derrota pesada em Vizela: "Vitória fez coisas muito boas até ao segundo golo"

Declarações do treinador do Vitória de Guimarães, no final do encontro com o Rio Ave (0-0)

Reação ao jogo: "Vejo o Vitória com mais oportunidades. Jhonatan não foi sujeito a situações difíceis, mas as oportunidades apareceram na área do Rio Ave. Se tivéssemos tido mais eficácia, teríamos saído com a vitória."

Passo em frente em relação a Vizela? "Se olharmos para o jogo de Vizela, Vitória teve coisas muito boas até ao segundo golo. O resultado é pesado. O passo em frente procuramos dar sempre. Nos últimos dez jogos, perdemos por duas vezes: em Vizela e em Alvalade."