Adeus de Estupiñán ao V. Guimarães com uma marca histórica

Ao assinar o golo do empate no Bessa, o colombiano, de 25 anos, tornou-se o mais produtivo dos avançados vimaranenses neste século.

Há relações que exigem muita persistência para resultarem e a de Óscar Estupiñán com o Vitória de Guimarães, prestes a celebrar um final feliz, poderia inspirar um manual da matéria: cinco anos depois de ter sido contratado ao Once Caldas, na Colômbia natal, com dois empréstimos e uma tentativa frustrada de dispensa que o conduziu à equipa B pelo meio, terminará a ligação contratual como o avançado mais produtivo dos vimaranenses neste século.

O marco foi atingido no Bessa, com o 15.º golo nesta que é a melhor época da carreira. Com o remate que colocou os vimaranenses em vantagem diante do Boavista, chegou aos 27 golos na equipa principal, repartidos de forma desigual, uma vez que mais de metade foi celebrada na temporada que está prestes a terminar com a equipa em sexto lugar - a classificação ficou definida, ontem, com a vitória do Gil Vicente sobre o Tondela a garantir um quinto lugar inédito em Barcelos; à equipa de Pepa resta esperar que o FC Porto vença o Tondela na final da Taça de Portugal para ter lugar na UEFA.