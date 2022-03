Segundo o Jornal da Madeira, na madrugada deste sábado, adeptos do V. Guimarães envolveram-se em cenas de pancadaria com algumas pessoas que estavam à entrada da discoteca Vespas, no Funchal.

Na madrugada deste sábado, por volta das quatro da manhã, um grupo de adeptos do Vitória de Guimarães, que viajaram para a Madeira para apoiar a equipa no domingo, frente ao Marítimo, envolveu-se em cenas de pancadaria com jovens que estavam na discoteca Vespas, no Funchal. A notícia foi avançada pelo Jornal da Madeira.

Segundo a publicação, mais de uma dezena de indivíduos envolveram-se na confusão, que começou quando, alegadamente, um grupo de adeptos vitorianos proferiu palavras insultuosas para com alguns presentes naquele local. O JM diz também que foram arremessadas pedras.

Alguns adeptos foram identificados, mas não houve qualquer detenção.

Mais tarde, e ainda de acordo com a mesma fonte, o mesmo grupo de fãs envolveu-se em desacatos na zona do Casino da Madeira.