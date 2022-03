Adeptos do V. Guimarães organizam "jogo de solidariedade" com presença ilustre

Partida vai opor a equipa de veteranos do emblema de Guimarães a "uma equipa de sócios", no próximo sábado. Novo presidente vimaranense também vai estar em campo

A associação Vitória Sempre, de adeptos do Vitória de Guimarães, informou, esta terça-feira, que vai organizar "um jogo de solidariedade" para a Ucrânia, com a participação do presidente do clube da Liga Bwin, António Miguel Cardoso.

Segundo o comunicado da associação fundada em 2005, divulgado na rede social Facebook, a partida vai opor a equipa de veteranos do emblema de Guimarães e "uma equipa de sócios" no próximo sábado, na academia do Vitória, com "o objetivo de recolher alimentos e outros bens tidos como essenciais", a serem depois enviados para o país que se encontra em guerra.

A "equipa dos sócios" vai contar com o presidente dos minhotos, eleito a 05 de março, com 62,5% dos votos contabilizados nas urnas, e ainda com "outros elementos da direção", refere ainda a nota.

A Rússia lançou, em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, que causou pelo menos 953 mortos e 1.557 feridos entre a população civil, incluindo mais de 180 crianças, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, das quais 3,48 milhões para os países vizinhos, segundo a ONU.