O Vitória de Guimarães visita esta quinta-feira (19h00) os eslovenos do Celje, na primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Conferência. É uma certeza que os vimaranenses terão apoio nas bancadas, com adeptos que viajaram de Portugal, Suécia e Alemanha a terem tirado uma fotografia no centro da cidade eslovena, à espera do apito inicial.

