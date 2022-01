Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Momento depois do apito final do Gil Vicente-V. Guimarães (3-2), da 17ª jornada da Liga Bwin

Os adeptos do Vitória de Guimarães não esconderam o descontentamento depois da derrota, por 3-2, em casa do Gil Vicente, na 17ª jornada da Liga Bwin.

Já depois de contestarem a exibição da equipa, que no final do jogo se dirigiu junto da bancada, os adeptos tiveram depois a oportunidade de falar com Quaresma. Após oferecer a camisola a um jovem adepto, o internacional português ouviu e respondeu aos apoiantes vitorianos. Um momento tenso, mas que decorreu sem incidentes.