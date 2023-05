Adepto que caiu no estádio do V. Guimarães deixa cuidados intensivos

Transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, na sequência da queda, o espetador em causa teve uma fratura exposta num dos braços, à qual foi operado com sucesso na madrugada desta segunda-feira.

O adepto que caiu do patamar superior para o inferior da bancada sul do Estádio D. Afonso Henriques, durante jogo de futebol Vitória de Guimarães - Vizela, no domingo, deixou os cuidados intensivos, confirmou esta segunda-feira à Lusa fonte da família.

Transportado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, na sequência da queda, o espetador em causa teve uma fratura exposta num dos braços, à qual foi operado com sucesso na madrugada de hoje, e deixou a unidade de cuidados intensivos, onde esteve por precaução.

Segundo a mesma fonte, o homem está, ao que tudo indica, fora de perigo de vida, após a TAC realizada à cabeça não ter detetado qualquer lesão e a TAC realizada ao tronco ter revelado uma contusão pulmonar, que, à partida, é "recuperável".

A equipa médica do hospital vimaranense detetou também uma lesão numa das ancas.

Na sequência da queda na parte inferior da bancada afeta ao Vitória de Guimarães, ao minuto 27, o adepto foi atendido por elementos das equipas médicas dos dois clubes e também por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa presentes no estádio.

O embate da 31.ª jornada da I Liga esteve interrompido por 13 minutos, antes de ser reatado e de terminar com um resultado de 3-0, favorável aos vimaranenses.

Leia também Internacional Colega de prisão sobre Dani Alves: "No refeitório dizem-lhe: 'Tu, maricas! Violador!'" Internacional brasileiro está detido preventivamente em Barcelona desde 20 de janeiro, após ter sido acusado de violar uma mulher de 23 anos numa casa de banho de uma discoteca na noite de 30 de dezembro.

Após o jogo, o presidente do emblema vimaranense, António Miguel Cardoso, mostrou-se "preocupado" com o estado de saúde de Nuno André, o adepto que caiu na bancada, tendo frisado que o "mais importante" naquele momento era a recuperação do espetador.

"Que a sua família receba toda a força do mundo. Vamos rezar para que tudo corra bem e para que ele possa voltar a apoiar o Vitória", disse, na sala de imprensa do estádio vimaranense.

Também o Vizela endereçou "uma mensagem de esperança e solidariedade a todos os vitorianos, especialmente aos amigos e familiares do Nuno André", após "um dia difícil para todos os que estiveram no D. Afonso Henriques".

"Ao Nuno desejamos que tudo corra bem e uma recuperação tão boa como célere. Os nossos pensamentos e o nosso coração estão contigo! Muita força", lê-se na mensagem publicada nas redes sociais.

Já a Liga Portuguesa de Futebol Profissional lamentou a situação ocorrida no Estádio D. Afonso Henriques, tendo prometido "acompanhar de muito perto a evolução do estado clínico do adepto que caiu de uma das bancadas do recinto" e "fazer tudo ao seu alcance para apurar as circunstâncias que originaram o incidente".