"Acredito que o Jota Silva será uma das principais figuras do Vitória. É rijo como o ferro"

Tiago Fernandes trabalhou com o reforço dos minhotos e dá conta de um jogador multifacetado, capaz de jogar como ponta-de-lança e habituado à pressão. Apesar de nunca ter jogado no principal escalão, Jota Silva dispensa, segundo o técnico Tiago Fernandes, tempo para se adaptar e a grave lesão que sofreu não deixou sequelas. "É rijo como o ferro", assegurou.

O talento de Jota Silva, o quarto reforço assegurado pelo Vitória de Guimarães para a nova época, manifesta-se quase sempre de pé a fundo no acelerador. Semelhante perfil despertou a atenção do técnico Tiago Fernandes quando ainda representava o Espinho e valeu-lhe o salto para o Leixões, em 2020, acabando a mesma época no Casa Pia, recém-promovido à principal liga muito à custa da pontaria, das assistências e da capacidade para desequilibrar do extremo português.

"O Vitória ganha um jogador com uma capacidade de trabalho enorme. Faz lembrar o Derlei. Tem grande mobilidade e força. Nunca está parado e isso ajuda muito a destruir defesas fechadas", descreve Tiago Fernandes.