Acordo para aquisição de 46% da SAD do V. Guimarães: presidente vai receber e esclarecer sócios

António Miguel Cardoso estará no Estádio D. Afonso Henriques entre as 18h30 e as 20h00 nos dias 23 e 24 de fevereiro e 1 e 2 de março.

António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães, vai receber os sócios que queiram perceber melhor os contornos do pré-acordo estabelecido com o fundo V Sports, liderado por Nassef Sawiris e detentor da propriedade do Aston Villa, para a aquisição de 46% das ações da SAD pelo valor de 5,5 milhões de euros.

Nos dias 23 e 24 de fevereiro e 1 e 2 de março, entre as 18h30 e as 20h00, o dirigente estará na sala de Imprensa do Estádio D. Afonso Henriques para falar com os sócios que tenham esse interesse.

De recordar que no dia 3 de março, a partir das 20h15, no Pavilhão Unidade Vimaranense, a operação será discutida e votada em assembleia geral extraordinária.