Acionistas aprovaram por maioria a alteração do pacto social da SAD do Vitória

Assembleia geral extraordinária da SAD no auditório do Estádio D. Afonso Henriques

Conselho de administração passa a ser formado por António Miguel Cardoso, Nuno Leite, José Eduardo Viamonte, Nassef Sawiris e Wesley Edens.

Os acionistas da Vitória Sport Clube, Futebol SAD aprovaram esta terça-feira, por maioria, em Assembleia Geral extraordinária, a proposta de alteração do pacto social da sociedade.



Na sexta-feira da semana passada, os sócios do Vitória de Guimarães tinham aprovado, por maioria (258 votaram a favor e 152 contra), também em Assembleia Geral extraordinária, esta proposta de alteração do pacto social da SAD.