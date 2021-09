Pepa respondeu "com emoção" à questão sobre o que gostaria de conquistar para os vitorianos em ano de centenário

As comemorações do centenário do Vitória de Guimarães começaram oficialmente esta semana. O que gostava de conquistar para os vitorianos nesta época especial? Pepa respondeu com convicção e até "alguma emoção":

"Ano de centenário é fantástico. Viver o clube por dentro é especial, diferente. Só vivendo o que vivemos aqui.... é de ficar emocionado. Acho que vai ser a primeira vez que vou jogar em casa contra o Benfica e sentir-me em casa. Com o Benfica, a maioria das equipas da casa parece que estão a jogar fora. Aqui isso não acontece. Vamos ter 14 ou 15 mil a puxar por nós, a cidade veste-se de preto e branco. Temos a ambição de conquistas, somos conquistadores, queremos dar algo especial este ano. Já é nossa obrigação, mas sem ansiedade e sem precipitações. Gostávamos de fazer história na Taça de Portugal e na Taça da Liga, em que estamos a um jogo de chegar ao grande objetivo. Queremos dar essa alegria. Mais do que a questão dos títulos, temos de ter uma coisa bem presente que é identificar o clube e a cidade com o que fazemos dentro de campo. Queremos muito marcar este centenário com grandes conquistas."