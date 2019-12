Acabou o calvário de André André: terapias convencionais e a operação

Médio treinou pela primeira vez sem limitações e integrado no plantel. Voltar a jogar é agora uma questão de tempo.

O Vitória voltou a Guimarães bem mais aliviado depois de um moralizador triunfo em Setúbal, para a Taça da Liga, e o grupo foi recebido com uma boa notícia. Na manhã de quinta-feira, no pontapé de saída para a preparação para o jogo com o Portimonense, André André trabalhou pela primeira vez integrado com o plantel, ou seja, com bola e sem limitações depois de uma recuperação longa após cirurgias aos pés. Foi a primeira vez que o médio realizou um treino normal no relvado, da mesma forma que deixou de figurar no boletim médico. Voltar a competir é agora uma questão de tempo.

André André jogou pela última vez no dia 9 de março, quando defrontou o Braga, na época passada, na Pedreira. O médio viu nesse jogo o quinto cartão amarelo e aproveitou a paragem forçada para iniciar um tratamento aos pés, na zona dos calcanhares (deformidade de Haglund), isto depois de um período com dores constantes. A verdade é que após quase três meses de terapias mais convencionais, e sem o sucesso esperado, o jogador acabou por ser operado no fim de maio, dando início a um longo processo de recuperação, a rondar os sete meses.

O médio recebeu finalmente luz verde para voltar aos treinos sem quaisquer limitações. Atendendo a que a paragem foi longa, André André vai ter de readquirir o ritmo e a condição física para competir a um nível elevado e só em função da resposta a esse esforço é que Ivo Vieira decidirá qual a melhor altura para colocá-lo em campo. A possibilidade de o médio ainda jogar até ao final deste ano não está colocada de parte; o último jogo de 2019 está marcado para o dia 21, frente ao Covilhã, altura em que pode ser carimbado o passaporte para a final-four da Taça da Liga.